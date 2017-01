FMLN y ARENA en lucha cerrada rumbo a elecciones 2018, encuesta UCA

By El Salvador Noticias.net on 10 enero, 2017

El partido FMLN mantiene una pequeña ventaja sobre su más cercano contendiente en materia política-electoral, ARENA, en cuanto a intención de voto, según el más reciente sondeo realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de El Salvador.

Ante la pregunta: Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿podría decirme por cuál partido político votaría usted? El FMLN tiene un 18.7 por ciento a su favor, mientras el partido ARENA figura con un 18.2 por ciento. Otros partidos obtienen el 4.4%.

En tanto que una mayoría de entrevistados no expresa intención de voto por ninguno alcanza el 43.9 por ciento, y un 14.8 por ciento no sabe o no responde.

Las próximas elecciones legislativas y municipales se realizarán en el mes de marzo de 2018.

Gobierno con nota a la baja

Sobre el desempeño del Gobierno de Sánchez Cerén durante 2016, los ciudadanos dieron una nota promedio de 5.10 (en una escala de 0 a 10).

Este promedio es el más bajo registrado en las evaluaciones realizadas por el Iudop al actual Gobierno (en noviembre de 2015 fue de 5.18 y en junio fue de 5.32). La evaluación desfavorable sobre la gestión de Gobierno se expresa además cuando se consulta a la gente sobre la manera en que está gobernando el presidente.

El 56.4% opina que el presidente está gobernando mal al país, mientras que solo un 20.8% considera que Sánchez Cerén está gobernando bien. El 21.7% dijo que el presidente gobierna ni bien, ni mal al país. El 1.1% no opinó al respecto.

Respecto a la pregunta ¿Qué tanto considera que afectará a la economía nacional la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Un 55% considera que impactará mucho, un 13.7% algo, un 16.5% poco, un 12.5% nada, y un 2.3% no sabe o no responde.

PNC bien evaluada

Los entrevistados tienen una opinión positiva de la Policía Nacional Civil (PNC), qu al final de cuentas es gestión del gobierno en materia de seguridad. Ante la pregunta: En comparación con el año pasado, ¿usted cree que la PNC ha sido más efectiva o menos efectiva en la lucha contra la delincuencia? El 63% considera que la PNC ha sido más efectiva, menos efectiva el 19.5%, igual el 16.1%, y no sabe o no responde el 1.3%.

Sobre la gestión del fiscal general, ¿Cómo evalúa el trabajo del nuevo Fiscal General en estos primeros meses de gestión? Un 13.8% opina que muy bueno, bueno 55.5%, regular 12.8%, malo 9.4%, muy malo 3.7%

Ante la pregunta ¿Cree usted que el nuevo Fiscal General actúa con independencia o responde a presiones de grupos particulares? El 48.3% considera que responde a presiones de grupos particulares, el 39.5% considera que actúa con independencia, y un 6% no sabe o no responde.