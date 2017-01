Donald Trump lanza nuevo debate sobre quién pagará el muro en frontera con México

By El Salvador Noticias.net on 6 enero, 2017

De nuevo el político norteamericano Donald Trump, actualmente presidente electo de los Estados Unidos levantó una polvareda noticiosa al sacar a debate nuevamente el caso del muro en la frontera con México.

Trump lanzó de nuevo su demanda al gobierno mexicano, en el sentido que será México el que pague por la construcción del muro fronterizo.

El presidente electo estadounidense afirmó a través de su cuenta de twitter @realDonaldTrump: “La prensa deshonesta no informa que cualquier dinero gastado en la construcción de la Gran Muralla (en aras de la rapidez), ¡será reembolsado luego por México!”.

Ese debate ya había sido planteado cuando Trump visitó México el 1 de septiembre de 2016.

Según Peña Nieto, en aquella oportunidad dijo: Primero, fui muy claro—en público y en privado—en enfatizar que en México nos sentimos agraviados y dolidos por sus pronunciamientos sobre los mexicanos.

Sin embargo, el mismo 1 de septiembre, Donald Trump, cuando era candidato presidencial, publicó en su cuenta de twitter @realDonaldTrump : “Mexico will pay for the wall!”. Es decir, que México pagará el muro.

Pero Enrique Peña Nieto ‏@EPN tenía su propia opinión al respecto afirmando que: “Repito lo que le dije personalmente, Sr. Trump: México jamás pagaría por un muro”.

Estados Unidos y México comparten una frontera de 3.200 kilómetros (2.000 millas) sin medidas adicionales del Congreso. Los legisladores aprobaron la Ley de Cerco Seguro de 2006, pero ya se ha construido la mayor parte de esos 1.125 km (700 millas).

El tema del muro surge en momentos que en México se debate sobre el gasolinazo, un aumento a los precios de la gasolina, lo cual ha generado bastantes problemas, con protestas que han derivado en vandalismo y pillaje. Podría ser un espaldarazo a Peña Nieto, tratando de desviar la atención política.

Nota relacionada: ¿Y QUIÉN PAGARÁ EL MURO? Trump no se hace cargo, Peña Nieto tampoco