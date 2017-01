5 muertos, 8 heridos, en tiroteo en aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida

Por lo menos 5 personas han fallecido y 8 más han resultado heridas este viernes 6 de enero de 2017, en un tiroteo registrado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

El aeropuerto ha sido cerrado, mientras las autoridades procesan la escena, en tanto que pasajeros han sido ubicados en una de las pistas.

El suceso ocurrió en el área donde los pasajeros reclaman sus equipajes. Información todavía en desarrollo.

El sospechoso del tiroteo ha sido identificado como Esteban Santiago, quien llegó en un vuelo desde Canadá.

El sospechoso había volado de Alaska a Florida y tenía un arma, que había declarado.

Sobre este incidente, el presidente electo Donald Trump se ha pronunciado con un mensaje a través de su cuenta de twitter: “Estoy monitoreando la terrible situación en Florida. Mis oraciones para todos. ¡Manténgase a salvo!”.

