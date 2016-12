Ringo Starr despide de forma muy especial a Carrie Fisher (Q.E.P.D.)

By El Salvador Noticias.net on 28 diciembre, 2016

El baterista de The Beatles, Ringo Starr se ha despedido de su amiga Carrie Fisher de una manera muy especial, enviando sus condolencias a la familia y publicando en su cuenta de Facebook y twitter un vídeoclip en el cual ambos participan.

“Dios bendiga a Carrie Fisher… paz y amor a sus amigos, familia y legión de fans”, indicó en Facebook el ídolo de la música en las décadas de los 60’s y 70’s junto a John Lennon, Paul McCartney, y George Harrison.

En Twitter escribió “Paz y amor para Carrie Fisher, Amor y Paz a toda la familia”.

El vídeoclip contiene la canción: You’re Sixteen You’re Beautiful (And You’re Mine), en el cual el músico actúa con la actriz en 1978, en un programa especial de televisión llamado “Ringo”, donde ella hizo de su novia. Ambos eran amigos desde hacía años.

RingoStarr también publicó un mensaje a través de su cuenta de twitter y el respectivo vídeoclip: ‏@ringostarrmusic

. Peace and love Carrie fisher peace and love to all the family.

babi ★

Ringo Starr – You’re Sixteen You’re Beautiful (And You’re Mine)

https://youtu.be/8ainB6qnWBI