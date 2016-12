Los XV años de Rubí entre celebración, estrés y tragedia

By Raúl Méndez on 26 diciembre, 2016

La celebración de los 15 años de Rubí Ibarra García, una señorita mexicana de San Luis de Potosí, México, ha sido un tema que ha arrasado las redes sociales, siendo el más comentado, el más ridiculizado con comentarios y os denominados “memes” acompañados de imágenes.

Rubí Ibarra, una joven natural de San Luis de Potosí se ha convertido en las últimas semanas en el gran fenómeno mediático, tras publicarse en las redes sociales su invitación multitudinaria a la celebración.

Los primeros reportes indican que ha habido una cobertura de numerosos medios de comunicación y una presencia de cientos o miles de personas que llegaron para la celebración de los 15 años de la jovencita.

Según los primeras noticias que llegan de México señalan lo difícil que ha sido para la familia de la cumpleañera y de ella misma, movilizarse entre una masiva presencia de amigos cercanos y lejanos que no han querido perderse el fiestón.

Rubí Ibarra ha creado un perfil en Facebook en donde ha dado a conocer pormenores de la celebración.

En dicho sitio, Rubí ha colgado un mensaje que dice lo siguiente: “Para los que critican que no es mi face personal .. pues por obvias razones hice esta pagina para estar al pendiente de todo los acontecimientos que vivo con estos mis XV ….. También quiero agradecer que me hayan elegido para embajadora para turismo de la joya SLP .. cosa que esta por verse .. lo que si es un hecho es que mi momento se acerca y estoy totalmente anonadada …. Saludos a todos y espero tenerles las imágenes prontísimo Jejejeje saludos huerquillos”.

Asimismo ha dicho: “A veces me siento fatal cuándo hay personas que me escriben muchas cosas desagradables con todo esto de mi fiesta … Pero luego me acuerdo que soy mas famosa que ellos y se me pasa !!!! Excelente martes huerquitos ….”.

Rubi Ibarra Garcia también ha expresado este día de su cumpleaños: “Hola! A todos los que ya llegaron les pido por favor que no se desesperen ya que en verdad somos muchas personas y apenas estamos viendo como agilisar las cosas. Solo les pido paciencia para que todos podamos disfrutar de esta fiesta que se hizo para todos ustedes”.

La masiva celebración ha contado con una numerosa asistencia y hay quienes han informado que con la comida no ha habido problema, pues todos, o la mayoría, han podido disfrutar asado de puerco, mole y chicharrón.

El desorden se ha generado alrededor de la cumpleañera porque muchos fotoperiodistas, fotógrafos o simples aficionados tratan de obtener la mejor imagen de Rubí.

Después de tanto ajetreo la niña parece estar cansada y –es más- parece que se siente asustada porque según medios mexicanos ha expresado: “lo único que quiero es que me dejen tranquila”.

Esta rimbombante celebración ha permitido que San Luis Potosí se dé a conocer no sólo en México, sino en toda América Latina, Europa y Asia.

No todo es celebración, hay tragedia

El cumpleaños de Rubí también ha tenido su nota triste, ya que una persona falleció arrollada por un caballo que participaba en la carrera de caballos denominada “la Chiva”.

Varios caballos competían en una carrera ante la mirada de los miles de asistentes a la fiesta de cumpleaños, así como de periodistas, familiares y políticos locales, cuando uno de los jinetes, Felix Peña, cayó de su corcel al suelo, momento en que fue arrollado por su propio caballo, muriendo prácticamente en el acto.

La tragedia se produjo durante la celebración del 15º cumpleaños de la joven Rubí Ibarra, joven convertida en fenómeno mediático y de las redes sociales tras desbordarse la asistencia de invitados a su fiesta.