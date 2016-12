Muere cantante de pop británico George Michael, a los 53 años

By El Salvador Noticias.net on 25 diciembre, 2016

El cantante de pop británico George Michael murió este sábado 24 de diciembre de 2016, a los 53 años, cerca de Londres, por razones todavía desconocidas, aunque la noticia fue difundida por distintos medios informativos internacionales hasta el día domingo 25 de diciembre.

El deceso del intérprete de “Last Christmas” (https://youtu.be/MbZWnRvKGg)una canción que suena mucho en estos días de navidad, ha causado fuerte impacto en sus seguidores e incluso en los amantes de la música pop, que seguían con interés sus producciones y actuaciones.

Las muestras de condolencias para la familia del artista y de sus fans dando el adiós correspondiente en las redes sociales, ha sorprendido al mundo, por ser muestra de cuanto impacto había generado en la gente a nivel mundial.

De acuerdo a los reportes de agencias internacionales las personas encargadas de sus relaciones públicas dieron a conocer un pronunciamiento señalando que “Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió en paz en su casa durante la Navidad”.

“La familia solicita que se respete su privacidad en este momento difícil y emotivo. No habrá más comentarios por el momento”, añadió.

La policía confirmó que una ambulancia había acudido a una propiedad en Goring, en el condado de Oxfordshire, a las 13H42 GMT, sin señalar circunstancias sospechosas, informó la BBC.

La muerte de Michael culmina un “annus horribilis” para la música popular, tras las desapariciones de David Bowie, Leonard Cohen y Prince.

Michael tenía previsto publicar en 2017 un documental sobre sus últimos años, vividos lejos de la luz pública.

Sus primeros pasos

Siendo adolescente, su familia se mudó a Radlett, en el condado de Hertfordshire, cerca de Londres, donde conoció a Andrew Ridgeley, con quien formó el grupo Wham, una de las bandas más populares de los años 1980.

El dúo se convirtió en uno de los máximos exponentes del estilo de aquella década, cultivadores de la estética aseada y ambigua de la Nueva Ola (New Wave) británica que dio a grupos como Duran Duran o Spandau Ballet.

El grupo publicó cuatro discos entre 1982 y 1986: “Fantastic”, “Make It Big”, “The Final” y “Music from the Edge of Heaven”.

Como artista encabezó reiteradas veces la lista de principales y entre los más de 100 millones de discos vendidos figuran 20 millones de su exitoso disco “Faith”, en 1987, el primero tras romper con Andrew Ridgeley.