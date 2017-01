Primera biblioteca municipal de San Salvador será inaugurada 16 de diciembre

By El Salvador Noticias.net on 13 diciembre, 2016

El alcalde Nayib Bukele abrirá las puertas de la Primera Biblioteca Municipal en la Historia de San Salvador, el viernes 16 de diciembre, según lo anunciara este martes 13.

La biblioteca estará en el nuevo y moderno Mercado Municipal Cuscatlán, que está ubicado en la 25 Avenida Sur, ex ventas de llantas Michellin, cerca del Parque Cuscatlán, que será inaugurado también el viernes 16 de diciembre a las 7:00 de la noche por el alcalde Bukele.

Bukele no ex explica por qué motivo en más de cien años los alcaldes no crearon una biblioteca municipal, que esté al servicio de los ciudadanos capitalinos.

“Va ser la primera biblioteca, y no una biblioteca de consulta, o una biblioteca de archivo, sino una verdadera biblioteca de lectura, en donde vamos a tener una biblioteca de primer mundo”, adelanta el alcalde.

La nueva biblioteca municipal tendrá paredes de cristal, con aire acondicionado, con wi fi de 10 megas, con más de 40 computadoras gratis para los usuarios.

Se espera que en un inicio tenga en sus existencias más de 6 mil libros de primera calidad.

“Tenemos todo lo que alguien pudiera buscar en una biblioteca de primera mundo, así como una biblioteca de Europa o una biblioteca de los Estados Unidos”, aseguró.