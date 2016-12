Camilo Alfaro: “La Escultura es una expresión interna del ser humano”

By El Salvador Noticias.net on 16 octubre, 2015

Entrevista con Camilo Alfaro, escultor salvadoreño que reside en Estados Unidos y ha llegado a El Salvador, después de 17 años, para exponer sus obras en el Museo Nacional David J. Guzmán del 14 al 27 de octubre de 2015. Alfaro habla sobre el valor de su movimiento “Artista Político Contemporáneo” reflejado a través de sus obras esculpidas en bronce, plata y mármol. El artista proyecto realizar un busto en memoria de Arístides Alfaro Samper, “Chirajito”.

¿Cómo se produce la llegada a trabajar en el área de la escultura de parte de su persona?

La escultura como todos los artes que tenemos a nivel latinoamericano y del mundo son expresiones internas del ser humano. En este momento yo me dedico a hacer esculturas porque era la forma de entregar algo de lo que yo podía hacer al conocimiento de las artes a nivel internacional.

¿Qué tipo de escultura elabora usted?

Existen diferentes movimientos artísticos, y el movimiento que yo estoy tratando de levantar es el Político Internacional. Es un arte político contemporáneo que sirve para demostrar las catástrofes y los problemas que tenemos a nivel mundial.

Algunas de sus obras han sido premiadas en Estados Unidos. ¿Nos puede haber de algunas de ellas?

Claro yo tengo reconocimientos de unos cuatro o cinco países de América. Tenemos reconocimientos de Durango en México, del Ecuador, de la Alcaldía de Los Ángeles, Estados Unidos; tenemos reconocimiento del Senado de los Estados Unidos, reconocimientos del Perú, y de Colombia. Así es como ha sido la Galería en los 14 años que tiene de existir.

¿Qué nos puede de decir de la presentación de su trabajo en El Salvador?

Esta es la primera vez que yo tomo la determinación junto a un grupo de compañeros que venimos a hacer esta bonita exhibición (del 14 al 27 de octubre de 2015 en el Museo Nacional David J. Guzmán), que es netamente artística-cultural, que se llama encuentros de colores y letras. Vienen tres escritores, siete pintores y yo como artista escultor.

¿De dónde es originario usted?

Soy originario de San Salvador, de la zona de Mejicanos.

¿Tiene proyectado usted realizar un busto en memoria de Arístides Alfaro Samper, conocido popularmente como el payaso Chirajito (Q.E.P.D)?

Yo estuve en contacto con don Rolando Alfaro (hijo de Chirajito) desde hace unos seis meses. Le comentaba que yo estaba viviendo a El Salvador y que me hubiera gustado hacer –inicialmente- un busto pequeño para andarlo mostrando a nivel latinoamericano para que la gente conociera a Chirajito., ponerlo en alto, porque fue un personaje que dio todo para la comunidad salvadoreña, a los niños específicamente. Yo soy una persona que trata de fomentar el arte y la cultura de una manera donde los niños salgan favorecidos.

¿De qué sería elaborado un busto para Chirajito?

Todas mis piezas de arte sobre de bronce, plata y mármol. Lo que sucede es que para un proyecto para Chirajito tendría que ser un proyecto un poco grande, como decir hacer un busto. Estábamos pensando con Rolando solicitar un permiso a las autoridades de gobierno para poner el busto de Chirajito en el parque Infantil de Diversiones de San Salvador. Una de las cuestiones de venir acá es eso, poder hablar o conocer si existen los medios para que nos den el espacio donde se pueda hacer, desde luego esto con la participación y el aprecio del pueblo salvadoreño. Y debe contar con el apoyo no solo de la comunidad salvadoreña en El Salvador sino a nivel internacional, porque habemos muchísimas personas en el extranjero que crecimos con Chiarjito. Personas que tenemos 40 ó 50 años que tienen negocios y pienso que pueden apoyar esta moción que nosotros tenemos.

¿Cómo nace esa idea de destacar la figura de Chirajito, un artista de la risa que trabajó por bastante tiempo en la televisión salvadoreña?

Chirajito, yo creo que vive en los sentimientos y en los pensamientos de todos los salvadoreños. Se trata de tener una estatua donde nosotros nos recordemos de él, para que cuando pasemos ahí por el parque podamos decir: este hombre me hizo reír cuando yo era pequeño y crecí con él. Yo creo que eso sería una cosa bien importante para el pueblo salvadoreño.

¿De qué depende que se haga una realidad este proyecto?

Con toda sinceridad posible. Yo pongo mi talento, mi mano de obra para poderlo hacer. Pero necesito el recurso de que esté el lugar donde se va a poner. Traerlo de los Estados Unidos cuando lo hagamos allá en la fundición, porque tendrá algún costo. Esos son aspectos que tenemos que arreglarlos o buscar a través dela Fundación Chirajito los patrocinadores que nos ayuden para que esto se haga una realidad. Hay personas que tienen negocios o compañías que nos estarían ayudando con un donativo, que eso no es nada, se lo estarán dando a la comunidad salvadoreña.

¿La realización de esta obra vendría a poner en alto el nombre de El Salvador a través de su persona?

Claro, yo soy un escultor reconocido a nivel internacional que he puesto en alto el nombre de El Salvador en más de cinco países. Y el que yo haga una escultura como es el personaje de Chirajito, es algo sumamente importante no sólo para el pueblo salvadoreño, sino que también viajará conmigo a los países latinoamericanos donde participo en giras donde llego a exponer mis obras.

¿Usted tiene comunicación con Rolando Alfaro “Trapito”, el hijo de Chirajito y presidente de la fundación Chirajito?

Claro nosotros estamos comunicándonos constantemente y ahora que vengo a este evento en El Salvador, invito a la Fundación Chirajito para que se den cuenta lo que yo hago y no sólo eso, sino para mantener un vínculo bien cercano entre la Fundación y mi persona y The World’s Famous in Bronze que es la compañía de arte donde nosotros hacemos arte para exhibición, ni siquiera cobramos porque la gente vea el arte que tenemos.

¿Cuáles son las obras con las que usted ha sentido ha impactado a las comunidades donde ha llevado su exposición?

Tengo aproximadamente 15 obras, pero una de las obras más importantes es la obra del Indio “Gerónimo” de los Estados Unidos, que es un nativo de los Estados Unidos de la familia Chiriquí Apache que combatió en el tiempo de Teodoro Roosevelt y nunca pudo agarrarlo hasta que llegaron a una negociación y muere en Oklahoma a la edad de 87 años aproximadamente. Después tenemos al “Mount Rushmore” de los Estados Unidos, con la cuatro caras de los cuatro presidentes de Estados Unidos en plata bronce y mármol que está en esta galería (en exposición en el Museo Nacional David J. Guzmán hasta el 27 de octubre).