“Somos Fundación Éxodo, recibimos a niños de Juzgados de Familia y el ISNA”

By El Salvador Noticias.net on 19 diciembre, 2011

¿Cómo funciona Éxodo, el Hogar para niños abandonados o separados de sus familias?

Somos la Fundación Éxodo, una institución no gubernamental para la atención de la niñez, no tenemos ayuda del gobierno, y recibimos a los niños de los Juzgados de Familia y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). No tenemos patrocinio, sino donantes. Tenemos empresas que nos ayudan, pero no tenemos patrocinios fijos, sino que nos mantenemos a base de donaciones en especies y en dinero también.

¿Cómo pueden hacerles donaciones?

Pueden llamar a los teléfonos 2389-8925 y 2389-8926, ahí les podemos dar la información que necesiten y sino pues escribirnos a nuestros correos electrónicos: iduran.exodo@gmail.com.sv, info@fundacionexodo.org.sv, y claudiacordero.exodo@gmail.com

Ustedes tienen una granja que produce pollos. ¿Cómo funciona esta?

Tenemos una granjita que produce pollos para el consumo de la fundación, de los niños, y también tenemos un excedente que lo vendemos. Lo comercializamos con familias, amigos o iglesias que nos compran.

¿Cuántos niños atiende actualmente ese Centro?

Actualmente tenemos 50 niños desde 1 año hasta 18 años.

¿Con los niños pequeños cuál es el de menor edad que tienen?

Un año y tres meses. Es una niña. Ella es la más pequeña que tenemos por el momento.

¿Qué nos puede decir esa niña?

Ella vino a través del ISNA. Nos fue remitida porque su familia no pueden cuidar de ella.

¿Qué tipo de atención le brindan ustedes a los niños?

Es una atención integral: tenemos psicólogas, trabajadora social, nuestra coordinadora educativa, coordinador de proyectos. Todos trabajamos para suplir las necesidades de los niños. Tenemos una red de médicos privados que atienden a los niños. Ellos van a un colegio privado también. Tenemos el cuido de darles asistencia psicológica y el seguimiento que necesitan, y garantizamos su recreación aquí en el hogar. Tenemos chicos que van a una escuela de fútbol. Otros van a estudiar inglés. Estas son actividades extras que nosotros les brindamos.

¿Ustedes les pueden brindar una atención integral a ellos?

Definitivamente es una atención integral. Cuidamos todos los aspectos del desarrollo de los niños.

¿Los fondos de donaciones pueden llegar de El Salvador o de otros países?

Los fondos pueden ser a nivel nacional o a nivel internacional, así también familias, personas independientes que quieran venir y ver las instalaciones. Así recibimos a donantes, si así lo desean.

¿Para cuántos niños tiene capacidad este Centro?

Tenemos capacidad como para 70 niños. Estamos divididos en cuatro hogares: Hogar Samuel, donde se atienden a niños de 0 a 10 años; Hogar Ester, que son niños de 0 a 10 años. Y dos hogares para jóvenes, niños y niñas adolescentes de 11 a 18 años.

¿Qué diferencia hay entre la atención de los niños de 0 a 10 años, y los de 11 a 18 años?

No hay diferencia, por la edades se separan. Los adolescentes hacen sus propias cosas, su aseo, la limpieza de la casa, igual a los niños se les enseña, pero básicamente por la edad, por los perfiles, preferimos separarlos. Sin embargo, la atención todos la reciben igual. La alimentación se entrega a cada quien de acuerdo a sus necesidades.

Nota: El pasado sábado 17 de diciembre, la Familia Alfaro realizó una celebración para los niños que atienden en ese centro, en memoria de Aristides Alfaro Samper, (Q.D.D.G.), también conocido como el payaso Chirajito. Visita: www.chirajito.com

Las personas que deseen donar a ese centro pueden comunicarse a los teléfonos: 2389-8926 ó 2389-8925 en donde les pueden proporcionar la información correspondiente.

También pueden escribir al correo electrónico a nombre de Claudia Cordero, quien funge como Directora de Comunicaciones y Captación de Fondos: claudiacordero.exodo@gmail.com.