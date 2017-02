GANA presenta 70 mil firmas al TSE para su inscripción

By El Salvador Noticias.net on 17 abril, 2010

La dirigencia de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido político en organización, solicitó hoy a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), transparencia en la revisión de las casi 70 mil firmas de apoyo para que la emergente fuerza democrática se legalice como el partido de la nueva derecha en El Salvador.

“Pedimos al Tribunal Supremo Electoral que respete la voluntad del pueblo salvadoreño”, dijo el Presidente del Directorio Ejecutivo Nacional de GANA, Andrés Rovira, al agradecer el respaldo ciudadano para que GANA lograra 70 mil firmas de afiliación en tres semanas, las cuales fueron revisadas minuciosamente para evitar señalamientos del TSE.

Al ser consultado por la prensa sobre la oposición a GANA expresada por el magistrado de ARENA ante el TSE, Walter Araujo, al no estampar sus firmas en los 700 Libros de Afiliación, el dirigente de GANA expresó que “al magistrado Araujo no le quedará otra opción que firmar la autorización de nuestro partido porque no puede jugar con la voluntad del pueblo salvadoreño”.

Mientras, el Director de Organización y Área Legal de GANA, Diputado Guillermo Gallegos, expresó que “esperaríamos que el magistrado Araujo no nos vaya a entorpecer políticamente nuestra inscripción. Si hay obstáculos, que sean técnicos para que nosotros como GANA perfectamente los podamos solventar”.

Aclaró que para evitar obstáculos en el TSE para legalizar las 50 mil rúbricas exigidas por la normativa electoral, la Gran Alianza por la Unidad Nacional ha presentado 20 mil rúbricas adicionales.

Ambos dirigentes expresaron que la meta de GANA que al ser autorizados por el TSE como el instituto político de la nueva derecha de El Salvador es competir en las elecciones legislativas y municipales de 2012.